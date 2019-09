06/09/2019 | 13:11



Ela está voltando! A Disney liberou nesta semana um vídeo com os bastidores da sequência de Malévola, protagonizado por Angelina Jolie. Na publicação, a atriz e parte do elenco do longa-metragem falam sobre a continuação da produção.

Segundo Jolie, sua protagonista não é apenas má, mas também é brincalhona:

- Eu a amo. Ela é meu alter ego, disse a estrela de Hollywood.

Elle Fanning, que mais uma vez está no papel de Aurora, foi só elogios para a companheira de elenco:

- Ninguém no mundo poderia interpretar Malévola a não ser Angelina, disse ela, afirmando que a vilã é icônica.

O filme chega às telonas do Brasil no dia 17 de outubro. Está ansioso?