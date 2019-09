Luiza Ambiel considera ter relação com Mauro Machado, o Painitto: -Chamo Anitta de minha enteadinha

06/09/2019 | 13:11



Será que a família de Anitta vai aumentar? Painitto, como é conhecido Mauro Machado - pai da cantora, e a ex-Banheira do Gugu Luiza Ambiel estão trocando mensagens. Mas parece que está rolando um clima cada vez maior, pois segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a youtuber não descarta a possibilidade de ter uma relação com o crush.

Luiza disse que eles ainda têm que conversar e se conhecerem melhor, mas as portas estão abertas:

- Ele é muito carinhoso, sabe levantar a autoestima de uma mulher. Ele já me falou coisas que nem quem conviveu comigo percebeu. Acho ele bem romântico e safadinho, volta e meia fala umas coisas. Eu gosto do jeito dele.

Pelo visto, alguém está bem gamada. Luiza ainda disse que já está sendo chamada de mãenitta no Instagram e revelou o apelido carinhoso que usa com Painitto:

- Chamo ele de meu noivinho e chamo Anitta de minha enteadinha.