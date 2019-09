Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank sobrevoam a Amazônia para denunciar queimadas

06/09/2019 | 12:41



Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank não se conformaram somente com as imagens que revelaram a destruição de parte da floresta amazônica nas últimas semanas. A convite do Greenpeace, o casal decidiu sobrevoar a região para conferir de perto a ação das queimadas.

Nesta quinta-feira, 5, eles chegaram a Manaus. "Ouvi histórias assustadoras de pessoas que são ameaçadas por defenderem a floresta. Conheci brasileiros incríveis que dedicam suas vidas a cuidar desta região tão fundamental para o planeta. Pessoas como eu e você que estão preocupadas e decididas a lutar pela Amazônia", escreveu Bruno na legenda da foto em que aparece com Giovanna segurando um cartaz do Greenpeace com os dizeres "desmatamento zero".

O casal fez uma série de vídeos nos stories do Instagram sobrevoando a floresta. O cenário de queimadas e destruição foi registrado em tempo real. "A floresta está sendo consumida por um corredor de mais de 10 quilômetros de fogo. Fumaça cobrindo todo o céu. Um incêndio criminoso que tomou conta da floresta. O que não vi aqui foi atuação efetiva para combater essa tragédia", denunciou Gagliasso.

A repercussão internacional sobre as queimadas na região começou no mês passado, quando diversas personalidades compartilharam imagens chocantes da destruição da floresta. No fim de agosto, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Anitta e Gisele Bündchen mostraram indignação com as queimadas na Amazônia.