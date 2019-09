IBGE mostra que três entre nove grupos do IPCA registraram deflação

06/09/2019 | 11:23



Três entre nove grupos do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram deflação em agosto, informou nesta sexta-feira, 6, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os destaques foram as quedas de 0,35% nos custos com Alimentação e Bebidas e de 0,39% nas despesas com Transportes.

Os gastos com Saúde e Cuidados pessoais diminuíram 0,03%. Houve desaceleração no ritmo de alta do plano de saúde, de 0,79% em julho para 0,03% em agosto, enquanto o item higiene pessoal teve recuo de 0,75%, embora menos intensa do que no mês anterior, quando caiu 2,01%.

Na direção contrária, as despesas aumentaram nos grupos Habitação (1,19%), Vestuário (0,23%), Artigos de Residência (0,56%), Despesas Pessoais (0,31%), Educação (0,16%) e Comunicação (0,09%).