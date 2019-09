Do Dgabc.com.br



06/09/2019 | 10:19



Policiais da Força Tática prenderam no Centro de Santo André, na noite desta quinta-feira (5), procurado da Justiça por roubo, cujo nome ainda não foi divulgado. Segundo a ocorrência, durante patrulhamento com objetivo de coibir ladrões que praticam roubo e furto a veículos encontraram indivíduo em atitude suspeita. Realizada a abordagem não encontraram nada de ilícito, porém, ao realizar pesquisa dos dados do jovem, constataram que travava de procurado da Justiça.

O criminoso foi levado ao 1° DP (Centro).

(mais informações em breve)