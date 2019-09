Gasto com Alimentação e bebidas recua 0,35% no IPCA de agosto, mostra IBGE

06/09/2019 | 10:20



O grupo Alimentação e Bebidas saiu de uma ligeira alta de 0,01% em julho para um recuo de 0,35% em agosto, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A contribuição do grupo para a inflação saiu de zero para -0,09 ponto porcentual no período.

Os alimentos para consumo no domicílio recuaram 0,84% em agosto. A contribuição negativa mais intensa no grupo foi do tomate, que ficou 24,49% mais barato no mês, um impacto de -0,08 ponto porcentual para a inflação.

As famílias também pagaram menos pela batata-inglesa (-9,11%), hortaliças e verduras (-6,53%) e carnes (-0,75%). Por outro lado, houve reajuste nos preços das frutas (com alta de 2,14% e impacto de 0,02 ponto porcentual) e da cebola (alta de 7,05% e contribuição de 0,01 ponto porcentual).

Os custos da alimentação fora de casa subiram 0,53% em agosto, com pressões da refeição (0,52%) e do lanche (0,47%).