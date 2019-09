Luan Santana anuncia casamento: Faz doze anos que eu estou enrolando a Jade Magalhães

06/09/2019 | 10:10



Finalmente! Depois de 12 anos de namoro, Luan Santana irá subir ao altar! Em entrevista à revista Veja, o cantor sertanejo anunciou oficialmente que se casará com Jade Magalhães. Os dois já haviam dado sinais de que o casório estava prestes a acontecer, no entanto, Luan nunca havia oficializado a decisão.

- Vou me casar, enfim. Faz doze anos que estou enrolando a Jade Magalhães, minha namorada. Quer dizer, doze anos entre idas e vindas: a gente namorou, ficou um tempo separado, voltou, separou de novo. Mas chegou a hora. Poxa, todo mundo só fala nesse casamento, reconhece ele.

Na entrevista, o cantor também falou sobre a carreira e afirmou que, se pudesse, deixaria a parte comercial de lado para se dedicar apenas às canções mais românticas:

- Sou mais romântico que baladeiro. Até frequentei uma ou outra balada, mas prefiro ficar na minha. As pessoas entendem muito nossa verdade, elas absorvem o que você está cantando e se isso combina com você. Meu público sabe que sou um cara que sempre falou e sempre vai falar de amor. Por mim, esqueceria a parte mais comercial do meu trabalho e só faria canções de amor.

Ele não deixou barato quando questionado sobre ter alguns dos piores versos da música brasileira. Além de rimar adão com filé-mignon, Luan também cantou juntos e shallow now com Paula Fernandes. Apesar de assumir o erro em uma das músicas, Luan não deixou de alfinetar Paula pela versão em português da música Shallow de Lady Gaga:

- Olha, essa do Adão é parceria minha com o Douglas Cezar. Tudo bem, eu admito o erro. Mas juntos e shallow now foi uma loucura. Falei com a Paula Fernandes, que é autora da versão, e até comentei que estava soando meio estranho. Mas ela disse que a Lady Gaga já tinha autorizado o cover da música dela. Deu no que deu.