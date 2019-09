Juros: taxas futuras curtas operam estáveis com IPCA dentro do esperado

06/09/2019 | 09:57



Após três sessões em queda, os juros futuros curtos operam estáveis e os mais longos com viés de alta na manhã desta sexta-feira (6), na expectativa com o relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, de agosto (9h30), após o IPCA do mês passado mostrar alta de 0,11%, praticamente em linha com a mediana (0,10%).

Às 9h20 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020, que mais sinaliza os próximos passos do Copom, estava em 5,35%, mesma taxa do ajuste de quinta-feira (5). O DI para janeiro de 2021 exibia 5,39%, de 5,38% no ajuste da véspera. O vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,44%, de 6,43%, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 6,99%, de 6,98% no ajuste anterior.