Destinos diferentes para conhecer nos Estados Unidos

06/09/2019 | 09:48

Cidades como Nova York, Orlando, Los Angeles, Las Vegas e Miami fazem brilhar os olhos dos turistas brasileiros que desejam visitar os Estados Unidos. Com um território maior que o do Brasil, o país tem muitos lugares incríveis para conhecer, e a maioria com boa estrutura para receber turistas.

A Abreu, especialista em levar turistas aos melhores destinos ao redor do globo, listou alguns destinos norte-americanos para sair do comum, mas que ainda garantem viagens inesquecíveis.

Lugares para conhecer nos Estados Unidos

Nova Orleans – Louisiana

Divulgação Nova Orleans é uma das opções no país para conhecer

Nova Orleans é um lugar único na América do Norte. Maior cidade do estado da Louisiana, localizado na região sul do país, foi uma colônia francesa, tendo se tornado parte dos Estados Unidos apenas no século 19.

O resultado é um destino que combina culturas diferentes, como caribenha, americana, francesa e africana. Isso é visível em sua arquitetura e em sua população miscigenada, mas também fica claro na música, gastronomia e no estilo de vida local.

Entre as principais atrações do destino estão os passeios de barco pelo rio Mississipi, o Bairro Francês e seus músicos tocando jazz nas ruas, as mansões do Garden District e as universidades de Tulane e Loyola. O local é um destino perfeito para quem gosta de história e cultura.

Alasca

Divulgação Além da neve, existem outras opções de lugares para conhecer no estado

Este é um destino para os amantes da natureza. O Alasca é normalmente associado com frio, neve e geleiras, mas o maior estado americano vai além de tudo isso. O local abriga a maior floresta e a montanha mais alta do país.

Como é um lugar de vida selvagem intensa, os visitantes vivem experiências ímpares, como ver de perto águias-de-cabeça-branca, alces, baleias, lontras, salmões e golfinhos, sempre em seus habitats naturais. Entre os inúmeros cenários de tirar o fôlego estão montanhas nevadas, lagos, vales, geleiras, vulcões, rios caudalosos, cachoeiras, minas de ouro e até um deserto.

Há muitas formas de explorar todas essas belezas, como roteiros terrestres tradicionais ou a bordo de um cruzeiro.

Chicago – Illinois

Divulgação conta com muitas opções de lazer

Embora esteja entre as maiores cidades dos Estados Unidos e seja um importante destino turístico do país, Chicago ainda não conquistou tantos brasileiros. Situada às margens do Lago Michigan, na região centro-oeste do território norte-americano, é uma cidade grande, limpa e organizada.

Com um passeio pelo rio Chicago, é possível apreciar a arquitetura impressionante da cidade. Além disso, vários de seus arranha-céus possuem deques de observação para conferir tudo do alto. Para quem gosta de arte, uma boa opção é passar pelo Instituto de Arte de Chicago, com um acervo de mais de 300 mil obras, e o Millenium Park, onde está o famoso Cloud Gate, o “feijão” de Chicago.

A cidade também tem parques excelentes para curtir dias ao ar livre e ótimas lojas, shoppings e outlets para quem não perde a oportunidade de fazer umas comprinhas.

Arizona

Divulgação Um dos atrativos mais conhecidos é o Grand Canyon

Este estado norte-americano é conhecido por uma das principais atrações turísticas do país: o Grand Canyon. No entanto, a maioria das pessoas vai até lá a partir de Las Vegas, no estado de Nevada, e não descobre o que mais o Arizona tem a oferecer.

Localizado no sudoeste do país, o local é repleto de desertos e desfiladeiros e paisagens solitárias, que devem ser exploradas, de preferência, em um veículo 4×4. É também nesta região do país que estão as incríveis cidades-fantasma e da época da corrida do ouro, onde se pode ver de perto toda a cultura do Velho Oeste que ficou famosa nos cinemas.

St. Petersburg – Flórida

Divulgação A cidade é outra opção na Flórida

A Flórida é uma velha amiga dos brasileiros, e talvez o destino turístico mais popular dos Estados Unidos. Mas, enquanto a maioria das pessoas se dirige a Orlando e Miami, lugares como St. Petersburg, acabam ficando fora do roteiro.

A cidade fica em uma península ensolarada na costa oeste da Flórida, próximo a Tampa, e tem cerca de 56 quilômetros de praias junto com Clearwater, o município vizinho. É o destino ideal para curtir um clima de verão em qualquer época do ano, com muito sol, calor, praias de água cristalina e a possibilidade de se aventurar em mergulhos ou esportes aquáticos.

