William Bonner levanta suspeitas de novo herdeiro após ser flagrando observando quartinhos de bebê

06/09/2019 | 08:10



William Bonner foi visto no último domingo, dia 1, circulando em uma exposição de casa e decoração em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o jornalista intrigou quem estava por lá ao parar apenas para ver os quartinhos de bebê que estavam expostos no local, levantando suspeitas de que poderia estar à espera de um novo herdeiro.

O âncora do Jornal Nacional, no entanto, negou para a colunista que será pai novamente: Não, não tem nenhum fundamento, se limitou a dizer.

Recentemente, o jornalista também surpreendeu os fãs e seguidores ao abandonar o Instagram de forma misteriosa, assim como sua atual esposa, Natasha Dantas. Na ocasião, ele afirmou que iria viver a vida de verdade: Saindo daqui. Vivendo a vida de verdade. A minha vida. Obrigado, escreveu antes de deletar a conta.

Vale lembrar que, Bonner já é pai de trigêmeos, Vinicius, Laura e Beatriz, fruto da relação com Fátima Bernardes. Natasha Dantas, por sua vez, ainda não é mãe.