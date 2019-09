Banco Central da Rússia corta juro básico para 7% e indica mais reduções

06/09/2019 | 07:50



O Banco Central da Rússia decidiu reduzir sua taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, de 7,25% a 7% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira.

Em comunicado, o BC russo ressalta que as expectativas de inflação permanecem elevadas, embora a inflação doméstica continue desacelerando. Além disso, a instituição avalia que a taxa de crescimento da Rússia tem ficado abaixo de suas expectativas.

O BC russo também reiterou que considerará novos cortes do juro básico nos próximos meses "se a situação se desenvolver de acordo com o cenário base". A instituição reduziu sua projeção para a inflação do país este ano, de uma faixa de 4,2% a 4,7% para um intervalo de 4% a 4,5%.

A próxima reunião de política monetária do BC russo está marcada para 25 de outubro.