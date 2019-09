Zimbábue: ex-ditador Robert Mugabe morre aos 95 anos

06/09/2019 | 03:01



O ex-ditador do Zimbábue Robert Mugabe morreu nesta sexta-feira, 6, aos 95 anos, em Cingapura, onde passava por tratamento médico. A informação foi revelada pelo atual presidente do país, Emmerson Mnangagwa, em publicação no Twitter.

Símbolo da luta contra o colonialismo branco no país, Mugabe chegou ao poder em 1980 e liderou o país até 2017, quando foi forçado a renunciar. O ex-ditator enfrentava uma série de problemas de saúde há alguns anos.

Mugabe era exaltado como um "ícone de libertação" do Zimbábue e desfrutava de alta popularidade entre chefes de Estado africanos. Seu governo foi marcado por fortes investimentos em educação e nos setores agrícola e mineral, mas também por acusações recorrentes de manutenção do poder através de fraude eleitoral e uso da violência contra dissidentes.