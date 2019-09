Grande ABC terá desfile cívico em três municípios

Flavia Kurotori



06/09/2019 | 07:00



Santo André, São Caetano e Diadema comemoram amanhã o Dia da Independência do Brasil com desfiles cívicos, que devem contar com mais de 25 mil participantes ao todo. Vale lembrar que, no ano passado, apenas São Caetano e Diadema contaram com a festividade.

Em Santo André, o evento começa às 9h na Avenida Firestone e irá reunir alunos de creches, Emeief (Escola Fundamental de Educação Infantil e Fundamental), Cesas (Centros Educacionais de Santo André), EJA (Educação de Jovens e Adultos), educação inclusiva e Emea (Escola Municipal de Educação Ambiental) Parque Tangará, além de entidades assistenciais, entre outros, somando 2.000 participantes.

Na cidade, o trecho entre a Avenida Santos Dumont até a Queirós dos Santos está interditado desde ontem. Também serão realizadas intervenções, a partir das 6h de amanhã, nas vias com trânsito local, como nas ruas Marília, Margarida e Lourdes.

São Caetano programou a festa para as 9h30, com ponto de partida na esquina da Avenida Presidente Kennedy com a Rua Silvia. Totalizando 3.000 participantes, serão 36 entidades, entre as quais escolas, universidade, Polícia Militar, GCM (Guarda Civil Municipal) e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Já em Diadema o desfile cívico inicia às 8h, na Avenida Sete de Setembro. A expectativa é reunir 20 mil participantes, entre eles, agentes da GCM, Polícia Militar e escolas do município. O hasteamento das bandeiras será às 8h30, com execução do Hino Nacional pela banda da Associação Brasil Soka Gakkai.

A partir das 6h de hoje as seguintes vias estarão fechadas: Avenida Sete de Setembro, ruas Marechal Deodoro, Arlindo Bétio, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, General Rondon, Castro Alves, Amélia Eugênia e Professor Evandro Caiafa Esquivel.