Manifestantes exigem antecipar eleições a 2020 contra polarização no Peru

05/09/2019 | 21:49



Em meio ao aumento da polarização política entre o Executivo e o Congresso, milhares de peruanos marcharam nesta quinta-feira para exigir que se adiantem as eleições presidenciais e parlamentares para 2020. A proposta foi feita pelo presidente Martín Vizcarra, que vive uma disputa com o desacreditado Parlamento liderado pela oposição. As eleições gerais do país estão previstas para 2021.

Os manifestantes caminharam por Lima e pelas principais cidades do Peru. Na quarta-feira, Vizcarra afirmou que as mais recentes decisões do Parlamento buscavam intimidá-lo e pretendem "prejudicar o governo", mas na realidade acabam por prejudicar a própria nação.

O presidente afirma que as tensões com o Congresso são reflexo do que tem ocorrido no Peru desde 2016, quando a líder oposicionista Keiko Fujimori perdeu a disputa presidencial, mas ganhou maioria parlamentar, o que levou o Legislativo a frequentemente obstruir o trabalho do Executivo. Fonte: Associated Press.