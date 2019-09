Distrito Federal entra em estado de emergência por causa da baixa umidade do ar

05/09/2019 | 21:43



O governo do Distrito Federal decretou estado de emergência em toda a capital federal, depois de dois dias consecutivos com registro de umidade relativa do ar abaixo de 12%. A informação foi divulgada pela Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil.

Brasília vive um clima de deserto, com sua vegetação seca e forte calor durante o dia. A orientação dada à população é de que redobre os cuidados com hidratação para enfrentar a seca. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que o ideal é que a umidade fique em torno de 60%.

Entre as precauções mais básicas estão evitar atividades ao ar livre entre as 10h às 17h, ingerir mais água, evitar banhos prolongados com água quente e muito sabonete, cortar uso excessivo de ar-condicionado e usar protetor solar. Na tarde desta quinta-feira, 5, na região de Planaltina, a umidade chegou a registrar índice de 10%.