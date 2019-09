Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



06/09/2019 | 07:00



Após perder na estreia para o EC Pinheiros, fora de casa, o São Cristóvão Saúde/São Caetano volta à quadra hoje para a segunda rodada do Paulista Feminino de Vôlei. O adversário é o São Paulo/Barueri, em confronto que acontece às 19h30, no Ginásio Milton Feijão.



A jovem equipe da região terá grande desafio, já que o Barueri é uma das forças da competição e treinado por Zé Roberto, técnico da Seleção e que não estará em quadra porque viajou para o Japão com o time brasileiro.