05/09/2019 | 21:35



Um caminhão cegonha com 22 metros de comprimento ficou entalado no acesso à Perimetral peça Rua Justino Paixão, no Centro de Santo André, na noite desta quinta-feira (5).

O veículo vinha pela Avenida Ramiro Colleoni e devido ao tamanho não conseguiu fazer a curva. Equipes do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) da cidade já estão no local para fazer o reboque do caminhão e liberar o trânsito.