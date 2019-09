Crise aumenta em 23% veículos abandonados em vias da região

Yasmin Assagra



06/09/2019 | 07:00



As prefeituras de Santo André, São Bernardo e São Caetano recolheram, entre janeiro e julho, 437 veículos que foram abandonados nas ruas dos municípios. A média é de dois por dia e representa aumento de 23% na comparação com as ocorrências do mesmo período de 2018, quando foram recolhidas 354 unidades.

Gestor do curso de arquitetura e urbanismo da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e especialista em planejamento urbano, Enio Moro Junior aponta que o principal motivo para o crescimento é a crise na economia.

Segundo o levantamento feito pela equipe do Diário, Santo André apresentou o aumento mais significativo no período: de 47 veículos abandonados nas ruas em 2018, saltou para 186 em 2019. São Bernardo apresentou 29 casos no ano passado, contra 35 neste ano. São Caetano foi a única das cidades a apresentar redução, apesar de o número de ocorrências ser alto: foram recolhidos 278 veículos em 2018, contra 216 agora.

“Em uma análise preliminar sobre toda essa situação, consigo enxergar reflexo imediato do cenário econômico, não só no Grande ABC, mas em todo o País. Muitas vezes abandona o carro por ter ficado desempregado ou porque o veículo apresenta problemas de manutenção e até por dificuldade para pagar o financiamento”, avalia Moro Junior.

Santo André reforça, em nota, que devido ao aumento considerável no número de solicitações intensificou a ação Operação Lata Velha, que nos casos de veículos com placa é afixada no automóvel uma notificação. Somente após cinco dias consecutivos da data, sem que o proprietário tome providências, o automóvel é considerado abandonado e poderá ser guinchado. Já nos casos de veículos sem placa, são considerados sucata e são removidos ao pátio sem aviso ou notificação.

Caso o veículo seja guinchado e posteriormente o dono tenha interesse de retirá-lo do pátio, deverá pagar todas as pendências financeiras (multas, licenciamento, IPVA) junto ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e retirar um ofício de liberação. No pátio, deve arcar com o valor da diária (R$ 35,24 para veículos de passeio, R$ 50,85 para caminhões), custos da apreensão/remoção (R$ 113,30) e os custos do guincho (R$ 261,63).

Em São Caetano, os veículos são, primeiramente, classificados como notificados, podendo ser removidos pelo proprietário ou recolhidos ao pátio. No caso do pátio municipal, a partir de 90 dias, caso o proprietário não demonstre interesse, o veículo é liberado para leilão.

“Além dos problemas que causam no trânsito e impactos ao meio ambiente, causam transtornos também ao poder público, já que o veículo precisa permanecer nos locais municipais até acharem o proprietário, por exemplo”, reforça Moro Junior, que ainda destaca o futuro dessas estatísticas. “Enquanto não houver essa reversão econômica, o cenário será igual ou até pior”, finaliza.

As prefeituras de Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não responderam à solicitação de dados.

Aplicativo ajuda a denunciar carros deixados nas ruas nos municípios

Carros ou utilitários abandonados nas ruas das cidades geram problemas que vão desde segurança até a saúde pública. Além de canais de atendimento das prefeituras, o abandono de veículos em vias pode ser comunicado também pelo aplicativo QZela, sem que a pessoa precise se identificar. A ferramenta é gratuita e está disponível para celulares com sistemas iOS e Android.

Já na tela inicial do aplicativo, o usuário visualiza mapa do entorno com raio delimitado para melhor precisão de dados. Basta selecionar o tipo de ocorrência, registrar até três fotos e enviar. Assim, um mapeamento da cidade é alimentado com a informação anônima, gerando um banco de dados que será encaminhado de maneira organizada aos órgãos responsáveis.

Em Santo André, os veículos abandonados podem ser denunciados pelo telefone 0800-019-1944 ou na praça de atendimento no Paço Municipal. São Bernardo recebe denúncias pelo aplicativo SBC na Palma da Mão ou telefone 2630-7530 e São Caetano, pelo telefone 4221-1622 ou e-mail semob@saocaetanodosul.sp.gov.br.