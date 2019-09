Tite repete time em treino e Neymar fará sua volta à seleção como titular nos EUA

05/09/2019 | 19:50



O técnico Tite comandou na tarde desta quinta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, o último treino da seleção brasileira para o amistoso contra a Colômbia, marcado para ocorrer neste mesmo local, às 21h30 (de Brasília) desta sexta, nos Estados Unidos.

Na atividade, o treinador repetiu a mesma formação titular testada no treinamento realizado no dia anterior, em um dos campos da Barry University, na mesma cidade norte-americana. Com isso, ele confirmou que Neymar fará o seu retorno à seleção como titular após três meses sem disputar uma partida.

O astro do Paris Saint-Germain participou de seu último jogo no dia 5 de junho, quando lesionou o tornozelo direito em amistoso contra o Catar, em Brasília. O problema acabou deixando o atacante fora da Copa América, conquistada pelo Brasil em solo nacional, e depois disso o clube francês e o técnico Thomas Tuchel optaram por não utilizar o atleta em nenhuma das partidas realizadas pela equipe parisiense neste início da temporada 2019/2020.

A decisão de não aproveitá-lo foi motivada pelo fato de que o craque negociava a sua ida para o Barcelona e só teve confirmada a sua continuidade no PSG na última segunda-feira, quando fechou a janela de transferências do futebol europeu.

No treinamento desta quinta, Neymar voltou a formar um trio ofensivo com Richarlison e Roberto Firmino, mas, horas antes da atividade, Tite explicou, em entrevista coletiva, que agora o atacante do Liverpool está atuando mais como um meio-campista na seleção.

"Hoje nós jogamos com uma composição com quatro homens no meio de campo, e o quarto é o Firmino. É um desenho diferente do que tínhamos. Isso exige tempo até coordenar, acompanhar raciocínio de cada um, rapidez", disse o comandante.

Assim, o Brasil deve ir a campo para enfrentar a Colômbia nesta sexta-feira com a seguinte formação: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho e Firmino; Richarlison e Neymar.

Em meio a este novo desenho tático, Neymar deve atuar mais pelo lado esquerdo do campo e se revezar um pouco de posição com Coutinho, novo reforço do Bayern de Munique, que nos últimos treinos chegou a ser testado na função do jogador do PSG.

Após encarar os colombianos em Miami, o time nacional seguirá para Los Angeles, onde fará um amistoso contra o Peru, no LA Memorial Coliseum, em um confronto marcado para começar à meia-noite (de Brasília) do próximo dia 10, no início da madrugada de terça para quarta-feira.