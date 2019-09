Estreias da semana nos cinemas

05/09/2019 | 19:05



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Adeus à Noite (Ladieu à la Nuit, França/2018, 103 min.) - Drama. Dir. André Téchiné. Com Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein. Muriel está emocionada ao ver Alex, seu neto, que veio passar alguns dias na casa dela, antes de ir morar no Canadá. Intrigada com o comportamento do rapaz, Muriel descobre que ele está mentindo e se preparando para uma outra vida. 12 anos.

Rainha de Copas (Dronningen, Dinamarca-Suécia/2019, 127 min.) - Drama. Dir. May el-Toukhy. Com Trine Dyrholm, Gustav Lindh. Uma mulher compromete sua carreira e sua família ao seduzir o enteado adolescente e precisa tomar uma decisão irreversível. 18 anos.

ESTREIAS

Chicuarotes (México/2019, 95 min.) - Comédia. Dir. Gael García Bernal. Com Benny Emmanuel, Gabriel Carbajal. Insatisfeitos com a difícil situação financeira, dois jovens se envolvem com o mundo do crime e elaboram um sequestro arriscado. 16 anos.

Corgi: Top Dog (Bélgica/2019, 87 min.) - Animação. Dir. Ben Stassen, Vincent Kesteloot. Rex é um cãozinho de estimação sob os cuidados da monarquia britânica. Ele precisa realizar uma viagem para voltar até a rainha, mas se apaixona no meio do caminho e vive uma longa jornada de autoconhecimento. Livre.

O Corpo é Nosso! (Brasil/2019, 85 min.) - Documentário. Dir. Theresa Jessouroun. O filme explora a questão da liberdade do corpo feminino a partir da música, dança e sexualidade e a desconstrução da visão de masculinidade a partir do movimento feminista, apontando atitudes ainda machistas, racistas e preconceituosas. 14 anos.

It - Capítulo 2 (It Chapter Two, EUA/2019, 169 min.) - Terror. Dir. Andy Muschietti. Com Bill Skarsgård, James McAvoy. Após 27 anos desde os eventos de 'It - A Coisa', o grupo de adolescentes sobreviventes se reúne para enfrentar o palhaço Pennywise pela última vez. 16 anos.

A Tabacaria (Der Trafikant, Áustria-Alemanha/2018, 114 min.) - Drama. Dir. Nikolaus Leytner. Com Simon Morzé, Bruno Ganz. Um jovem chamado Franz começa a trabalhar como aprendiz em uma tabacaria onde Sigmund Freud é cliente frequente. Quando o jovem se apaixona por uma moça, Anezka, começa a pedir conselhos amorosos para Freud. 14 anos.

Vision (Japão-França/2019, 125 min.) - Drama. Dir. Naomi Kawase. Com Juliette Binoche. A jornalista francesa Jeanne vai ao Japão em busca da Vision, uma erva medicinal rara que promete curar toda a angústia da humanidade. 14 anos.