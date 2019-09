Líder, Irlanda empata com Suíça nas Eliminatórias da Euro; Dinamarca aplica 6 a 0

05/09/2019 | 19:05



Graças a um gol marcado pelo atacante David McGoldrick aos 40 minutos do segundo tempo, a Irlanda empatou por 1 a 1 com a Suíça, nesta quinta-feira, em Dublin, e foi aos 11 pontos na liderança do Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa de 2020.

Antes disso, os suíços chegaram a ter a sensação de que estavam perto da vitória fora de casa ao abrirem o placar com o zagueiro Fabian Schar balançando as redes, já aos 29 minutos da etapa final, mas o jogador do Sheffield United garantiu a festa dos torcedores no Aviva Stadium ao assegurar a igualdade para os mandantes.

Com o empate, a Suíça ficou com cinco pontos e ocupa a terceira posição, agora um pouco mais distante da zona de classificação à próxima fase das Eliminatórias. Os dois primeiros colocados de cada chave garantirão avanço ao estágio seguinte do qualificatório europeu e hoje quem ocupa a segunda posição deste Grupo D é a Dinamarca, que em outro confronto desta quinta-feira massacrou Gibraltar por 6 a 0, fora de casa, e passou a contabilizar oito pontos.

O meia Christian Eriksen, do Tottenham, foi autor de dois gols desta vitória ao converter duas cobranças de pênalti. O atacante Christian Gytkjaer também marcou por duas vezes neste confronto, que ainda contou com Robert Skov e Thomas Delaney, jogador do Borussia Dortmund, superando o goleiro Dayle Coleing.

Essa foi a quarta derrota de Gibraltar em quatro jogos nestas Eliminatórias, na qual a modesta seleção acumula 12 gols sofridos e nenhum marcado. Com essa péssima campanha, o país ocupa a lanterna da chave, sem nenhum ponto. A penúltima colocada deste Grupo D é a seleção da Geórgia, que folgou nesta rodada de quinta e tem três pontos. O país voltará a jogar pelo qualificatório no domingo, contra a Dinamarca, em casa. No mesmo dia, a Suíça atuará como mandante diante de Gibraltar.

GRUPO J - Poucas horas depois de a Itália vencer a Armênia por 3 a 1, como visitante, e se manter com 100% de aproveitamento na liderança do Grupo J das Eliminatórias da Eurocopa, a Finlândia conquistou a sua quarta vitória em cinco partidas de sua campanha ao bater a Grécia por 1 a 0, em casa, na cidade de Tampere.

Com o triunfo, os finlandeses passaram a somar 12 pontos na vice-liderança da chave, três atrás dos italianos, enquanto os gregos ocupam o quinto e penúltimo lugar, com cinco. O camisa 10 da seleção nórdica, Pukki, marcou o único gol do jogo, aos 7 minutos do segundo tempo.

No outro duelo disputado nesta quinta-feira por este Grupo J, a Bósnia-Herzegovina goleou Liechtenstein por 5 a 0, em casa, na cidade de Zenica, e agora soma sete pontos na terceira posição. O atacante Edin Dzeko, da Roma, foi o autor de um dos gols da vitória e ainda deu uma assistência para Amer Gojak fazer um dos seus dois gols.

Com o resultado, a seleção bósnia ultrapassou os armênios, que caíram para o quarto lugar, com seis pontos, e só estão à frente dos gregos e de Liechtenstein, lanterna e ainda sem pontuar. No domingo, a sexta rodada desta chave terá os duelos Armênia x Bósnia, Finlândia x Itália e Grécia x Liechtenstein.