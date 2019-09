Whindersson Nunes posta foto imitando Maisa e brinca: Quando você compra uma versão sua na deep web

05/09/2019 | 18:11



Maisa Silva e Whindersson Nunes pararam a internet na tarde desta quinta-feira, dia 5, com uma foto engraçadíssima dos dois. No clique, Whindersson está vestido igualzinho à apresentadora, inclusive as sapatilhas e o penteado.

O comediante postou o momento em sua conta do Instagram, e arrancou a risada de muitos artistas:

Quando você compra uma versão sua na deep web, brincou Whindersson na legenda, fazendo referência a uma parte da internet que vende coisas bizarras.

Maisa do AliExpresss, complementou um influencer.

Essa cena aconteceu no Programa da Maisa, que vai ao ar no próximo sábado, dia 7, no SBT. No teaser que a atriz postou em suas redes sociais, Maisa faz uma questão pertinente já que os dois ficaram bem parecidos:

- Ele é um homem com traços femininos ou eu sou uma mulher com traços masculinos?

Whindersson respondeu:

- Eu acho que os dois.