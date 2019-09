Paulo Ricardo alfineta shows do RPM: - Sinto muito por quem acha que estarei lá

05/09/2019 | 18:11



Paulo Ricardo e os integrantes do RPM estão em uma briga judicial pelo uso do nome do grupo. Agora, em entrevista ao jornal Extra, o cantor decidiu dar uma alfinetada nos ex-colegas de banda.

Ao falar sobre sua nova turnê, Rádio Pirata - 35 Anos, o cantor disse que tocará vários sucessos do RPM, mas já avisou que os outros membros do grupo não estarão presentes nas apresentações - o que o deixa chateado, principalmente por causa do recente conflito.

- Fico triste com a situação, mas sinto muito, principalmente, por quem vê o anúncio do show deles e acha que eu vou estar lá.

Eita! Ao falar sobre os novos shows, Paulo disse estar feliz por fazer a vontade dos fãs, e promete trazer um espetáculo bem estilo anos 1980.

- Foi um pedido do público reproduzir aquele momento mágico exatamente como antes. Por isso, teremos até os canhões de raio laser. Só não usarei corte mullet nem ombreiras.