Observatório da Agropecuária será um marco do atual governo, diz ministra

05/09/2019 | 17:49



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o Observatório da Agropecuária Brasileira, inaugurado nesta quinta-feira, 5, em Brasília, "será um marco" do atual governo. Para ela, o observatório permitirá a "integração" de todos os cadastros de dados de órgãos ligados à Pasta.

"Assim, poderemos fazer políticas públicas e sermos 'cirúrgicos' nessas políticas", disse Tereza Cristina, em seu discurso na cerimônia de lançamento do Observatório, transmitido ao vivo pela NBR TV. "Hoje não existe mais dinheiro, não temos mais recursos, então os recursos que temos devem ser encaminhados e colocados de maneira a serem melhor aproveitados por todos os agricultores Brasil afora."

O evento contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, e também de vários ministros do atual governo, como o da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes; da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Além deles, participaram também, entre outros, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins; o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes Cordeiro; o secretário da Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanke; o diretor da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Newton Júnior, e o presidente interino da Embrapa, Celso Moretti.

Aos ministros, Tereza Cristina reforçou: "O que vocês acharem que pode ser integrado a essas informações, teremos prazer em receber. Queremos deixar esse imenso banco de dados como legado."

Conforme explicou o Ministério da Agricultura, em nota, o Observatório da Agropecuária Brasileira pretende dar aos gestores acesso a informações estratégicas para tomada de decisões e elaboração de políticas públicas para o setor agropecuário.

"A iniciativa permitirá o acompanhamento e a gestão integrada dos dados produzidos por diferentes unidades do Ministério da Agricultura e de outros ministérios que tenham projetos relacionados a diferentes cadeias produtivas e setores da agropecuária", disse a pasta, em nota.

O Observatório foi desenvolvido em parceria com a Embrapa e a CNA.

Ainda em seu discurso de lançamento do Observatório, a ministra Tereza Cristina exortou os produtores rurais a hastearem, no dia 7 de setembro, que marca a Independência do Brasil, uma bandeira brasileira na porta de suas propriedades rurais. "Isso para que nosso Brasil agro que produz e gosta do Brasil mostre a potência e a força que é o agronegócio deste País", disse.

Também em discurso no evento, Bolsonaro elogiou a ministra da Agricultura e também o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. "Decidimos manter (as Pastas) separado e demos todas as boas vindas ao Salles, homem amigo do produtor rural, amigo do Brasil, que está longe de vaidades e quer cumprir sua missão e fazer bem feita", disse o presidente, que completou: "Ele (Salles) sabe que existe a possibilidade do casamento entre produção e preservação ambiental."