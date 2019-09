Do Dgabc.com.br



05/09/2019 | 17:42



Nesta sexta-feira, o transporte de umidade do oceano ainda influenciará o tempo no Grande ABC, com predomínio de céu nublado e previsão de chuva fraca isolada durante os períodos da madrugada e manhã. Já no período da tarde, os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes. As temperaturas apresentarão elevação, com mínima prevista de 14°C e máxima de 24°C. A partir do sábado já não há previsão de chuva para região, por conta do posicionamento de um sistema de alta pressão.