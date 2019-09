Bolsonaro: acabei de indicar Augusto Aras para chefiar MPF

05/09/2019 | 17:22



O presidente Jair Bolsonaro decidiu indicar o subprocurador-geral Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República (PGR). Aras substituirá Raquel Dodge no posto, considerado um dos mais importantes do mandato de Bolsonaro. A informação foi confirmada pela Secretaria-Geral da Presidência. "Acabei de indicar Augusto Aras para chefiar o MPF", afirmou Bolsonaro, na inauguração do Observatório da Agropecuária Brasileira.

"Considerando o disposto nos arts. 84, inciso XIV, 52, inciso III, alínea 'e', e 128, § 1o, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências o nome do Senhor ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, para exercer o cargo de Procurador-Geral da República, na vaga decorrente do término do mandato da Senhora Raquel Elias Ferreira Dodge", diz trecho da indicação que será encaminhada ao Senado.

Aras é visto como conservador e o mais alinhado ideologicamente com Bolsonaro dentre os candidatos ao cargo. Ele também se coloca como favorável à agenda de reformas do governo, tem o apoio dos filhos do presidente e de um dos ministros mais prestigiados pelo presidente, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura.

Ele foi considerado importante para destravar a concessão da Ferrovia Norte-Sul. Bolsonaro tem repetido que Tarcísio faz parte do "centrão" do governo, ao lado dos ministros da Justiça, Sergio Moro, e da Economia, Paulo Guedes.

Ao Broadcast Político/Estadão, em agosto, o ministro da Secretaria-geral, Jorge Oliveira, disse que houve alguns procuradores que se apresentaram como candidatos ao presidente sem concorrer a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), e o que teve a "maior projeção" foi o Aras.

Em entrevista ao Estadão publicada em maio, Aras defendeu uma "disruptura" no Ministério Público para a instituição "retomar os trilhos" da Constituição e superar o aparelhamento em seus órgãos.

O nome de Aras também foi defendido por um amigo e aliado de longa data do presidente, o ex-deputado Alberto Fraga (DEM-DF), que acompanhou as diversas conversas que ocorreram entre os dois nas últimas semanas.