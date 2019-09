Taís Araujo posta capa de caderno antigo ao lado de Reynaldo Gianecchini

05/09/2019 | 17:11



Taís Araujo usou seu Instagram para parabenizar Reynaldo Gianecchini por sua atuação em A Dona do Pedaço, e fez isso com um #tbt pra lá de inusitado: a capa de um caderno em que os dois posaram juntos, lá nos anos 1990.

Na legenda do clique, a atriz escreveu: Giane, meu amor, estou amando acompanhar os bastidores de A Dona Do Pedaço pelo seu Instagram. Acho que é mesmo saudade e vontade de estar mais perto de você. Bom, aos mais novinhos... essa foto era capa de um caderno que fazia muito sucesso nos anos 1990. Esse gatinho magrinho que estou sentada no colo é o Reynaldo Gianecchini, e a menina de cabelo preto, longo e liso sou eu, vejam bem como a vida é. A menina conosco é uma modelo que não lembro o nome, mas amaria saber dela...

Sabrina Sato comentou o clique, dizendo que tinha o caderno de Tais e Giane. E você, também foi para a escola com esses dois?