Ariana Grande está namorando Mikey Foster, confirma irmão da cantora

05/09/2019 | 17:10



Thank u, next! Ariana Grande está de namorado novo, segundo o irmão da cantora. Em entrevista para a revista Us Weekly, Frankie Grande confirmou que a estrela engatou um romance com Mikey Foster, da dupla Social House, que cantou com ela o hit boyfriend.

- Eu amo o Mikey, disse Frankie. Eu acho que ele é um cara muito doce. Tão talentoso. Tão legal e atencioso. Ele é um cara ótimo.

O irmão de Ariana também deu detalhes sobre um encontro duplo com a cantora, o novo boy e seu namorado, Hale Leon:

- Foi muito divertido. Noite de jogos de tabuleiro! Muito legal.

Antes da confirmação feita por Frankie, já rolavam rumores de que Ariana e Mikey estariam vivendo um affair. Tudo começou quando eles protagonizaram cenas quentes no clipe de boyfriend, e depois foram vistos diversas vezes passeando de mãos dadas. Já queremos um novo álbum cheio de baladas românticas, né?