Conheça 5 destinos com vinícolas incríveis

Redação



05/09/2019 | 16:48

Para quem gosta de vinhos, conhecer destinos com vinícolas pode ser uma boa opção de viagem. Nestes locais é possível degustar a produção local, aprender sobre os rótulos de maior qualidade, além de impressionar os convidados no próximo jantar com alguns dos souvenirs bacanas.

A Booking.com separou uma seleção de lugares indicados para fãs de vinhos. Confira!

Destinos com vinícolas

Beaune, França

Beaune já foi o fundo de um mar tropical. Seu rico solo é o segredo por trás do sabor dos vinhos Burgundy. Para ter um gostinho do que a região tem a oferecer, vale conhecer o local durante o terceiro fim de semana de novembro, quando é realizado o leilão de vinhos Hospice de Beaune, além de um festival que acontece na cidade.

Rüdesheim am Rhein, Alemanha

A cidade de Rüdesheim am Rhein, no Vale do Alto Médio Reno, é um destino famoso pela produção de vinhos e lar do Rheingau Wine Museum. O museu apresenta diversas exposições, que mostram itens de períodos antigos até os tempos atuais.

Mendoza, Argentina

Embora o Malbec tenha origem na França, ele prosperou no clima de Mendoza. Não é de se admirar que o vinho dessa região seja conhecido por ser frutado, já que as uvas recebem a luz do sol 300 dias por ano.

Napa Valley, EUA

Espalhadas pelas colinas verdes, as vinícolas de Napa se orgulham de produzir uvas de primeira qualidade. Vale a pena passear pelas inúmeras plantações e conhecer as pessoas por trás dos vinhos.

Pokolbin, Austrália

Cercada por inúmeras vinícolas do Hunter Valley, a área rural de Pokobin está localizada nas regiões mais antigas de produção de vinho da Austrália e abriga uma grande variedade de acomodações e restaurantes que servem bebidas locais e culinária gourmet sazonal.

—

Por falar em vinho, confira na galeria uma seleção com os melhores lugares do mundo para tomar uma taça da bebida.