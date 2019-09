Quadrinistas se reúnem na Capital

Miriam Gimenes



06/09/2019 | 07:59



O Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149), em São Paulo, promove, a partir de hoje, das 14h às 20h, a Banca de Quadrinistas. Trata-se de um encontro do público com artistas, coletivos, editoras e estúdios ligados ao universo das histórias em quadrinhos, sempre com um foco especial para o cenário independente. O evento é gratuito e será realizado até domingo, sempre no mesmo horário.

Ao todo, são 43 expositores – 13 deles convidados e 30 selecionados por meio de inscrições realizadas entre julho e agosto –, que estarão no espaço com objetivo de promover a troca de informações sobre este universo, tanto dos autores com o público quanto entre eles mesmos. Nos trabalhos, as temáticas passam por questões relacionadas ao corpo, à sexualidade, ao cotidiano, cultura pop, religião, política e feminismo, entre outras.

Esta quarta edição conta com sete convidados de fora de São Paulo: Alexandre Beck, de Santa Catarina; Ana Cardoso, de Minas Gerais; Cora Ottoni, do Rio de Janeiro; Roberta Cirne, de Pernambuco; Samanta Flôor, do Rio Grande do Sul; e Gabriel Jardim, da Paraíba.

Estarão na banca hoje, por exemplo, Aline Zouvi, que entre seus trabalhos – realizados desde 2017 – destacam-se Síncope, vencedor do Prêmio Dente de Ouro 2018 e finalista do HQMix na categoria HQ Independente, e Óleo sobre Tela; Caio Zero, com as produções Antologia e 25Páginas, com cores, formas e texturas que buscam novas narrativas do espectador, e outros artistas. A programação completa está em www.itaucultural.org.br.