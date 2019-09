Pela lente delas

Miriam Gimenes



06/09/2019 | 07:57



Não é de hoje que as mulheres brigam para ocupar o espaço que lhes pertence na sociedade. Isso ocorre em casa, em família, no trabalho. E na literatura não foi diferente. Muitas tiveram de usar pseudônimos masculinos para terem a ‘chance’ de atrair leitores. J. K. Rowling, autora da saga Harry Potter, é um exemplo. Ainda no início da carreira Joanne Kathleen foi aconselhada a

De modo a acabar com este e outros tipos de preconceitos a escritora Penélope Martins articulou o projeto Mulheres que Leem Mulheres, em que, por uma rede social, passou a compartilhar vídeos com leitoras elegendo escritos de suas autoras favoritas. O projeto literário cresceu e agora, pela segunda vez, é sediado pelo Sesc São Caetano, com o mesmo nome, mas em novo formato.

Trata-se de uma programação especial, realizada de hoje até o dia 28, que abordará, em diversas atividades gratuitas, o protagonismo, feminismo e a luta pela perspectiva social onde o gênero não subjugue o alcance da obra. “O projeto nasceu de uma ideia minha em colocar as mulheres em contato com a literatura produzida por mulheres. Por que senti essa necessidade? Porque trabalho com literatura para infância, sou escritora de livros para crianças e jovens, e passo por muitos ambientes escolares. Questionando as professoras, educadoras, bibliotecárias, durante bate-papo sobre leitura, sobre o hábito delas sobre leitura, notava um problema que se repete na nossa sociedade, um baixo nível de leitura das pessoas, baixo interesse em se envolver com a literatura. E quando apontavam alguma literatura, nenhum nome de mulhere era citado, eram só nomes de homens”, explica Penelope, curadora do evento.

Criou, portanto, esta página na rede social não só para incentivar a leitura, como também para chamar a atenção para produção feminina. E, em 2017, esteve em São Caetano com a iniciativa, cidade em que volta pela segunda vez. “É importante para o projeto sobretudo dialogar com muita diversidade, pluralidade de vozes, autoras que transitam por diversos palcos da escrita”, analisa. Tanto, que quem vai abrir o bate-papo, hoje, às 20h, com o tema As Mulheres e a Escrita nas Artes Visuais, são Janaína Tokitaka, ilustradora e escritora, e Vanessa Fort, roteirista de cinema e animação.

Também haverá conversa sobre feminismo (dos dias 10 a 24, às 19h), contação de histórias para crianças (de 7 a 28, sábados, às 12h), fanzinada (encontro de escritores, quadrinistas e publicações independentes de várias linguagens de artistas da região que propõem a circulação da literatura independente de zines), entre outros eventos. E, todo fim de encontro, haverá apresentação da cantora andreense Cláudia Lima, que apresentará repertório composto por musicalização de poemas das escritoras convidadas, bem como músicas próprias e canções de grandes compositoras brasileiras.

“Vamos coletivizar a leitura, democratizar e criar um espaço para um debate de que a literatura é produzida por mulheres, mas é para todo mundo. Nós crescemos lendo Machado de Assis, Guimarães Rosa e queremos que homens também leiam Clarice Lispector, Carolina de Jesus, essas e outras mulheres incríveis, muitas que estão vivas e que passam despercebidas”, conclui Penélope.



Mulheres que Leem Mulheres – Projeto Literário – No Sesc São Caetano – Rua Piauí,554. De hoje até o dia 28, em horários diversos. A programação completa está em www.sesc.sp.org.br. Gratuito.