Do Diário do Grande ABC



05/09/2019 | 15:55



Região onde o PT nasceu nos anos 1980, e que passou a dominar politicamente desde então, o Grande ABC ficou por muito tempo sendo negligenciado pelo governo estadual, que está há quase três décadas em mãos tucanas. Lamentável, posto que as relações entre Estado e municípios deveriam se pautar pelos mais altos princípios republicanos, mas compreensível. A virada de mesa feita pelo PSDB na eleição de três anos atrás, quando pela primeira vez na história os petistas não conseguiram vencer a disputa em nenhuma das sete cidades, trouxe a esperança de que o Palácio dos Bandeirantes despendesse mais atenção ao bloco. Ledo engano.

O alinhamento ideológico entre o governador João Doria e os prefeitos das principais cidades do Grande ABC – três deles do mesmo partido, e um quarto caminhando para – é insuficiente para que a região mereça o respeito da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos. Hoje se completam dois meses desde que o sr. Alexandre Baldy se comprometeu a explicar como faria para integrar a região ao Metrô, antigo sonho da sociedade. Até agora, todavia, nada fez.

Pelo contrário. Desmarcou por duas vezes a agenda que tinha no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e chegou a colocar o cargo em risco ao desrespeitar o prazo para responder a questionamentos da Assembleia Legislativa sobre a Linha 18-Bronze. A atitude de Baldy deveria merecer o mais duro repúdio dos representantes da região. Em vez disso, todavia, o prefeito de Ribeirão Pires e vice-presidente do Consórcio, Adler Kiko Teixeira (PSB), condescende com ela, como lamentavelmente fez em entrevista ao Diário!

De que adianta possuir boas relações partidárias com o governador do Estado se elas possuem mão única? Os prefeitos do Grande ABC deveriam utilizar a proximidade com João Doria para questioná-lo sobre o descaso do secretário de Transportes Metropolitanos com a região. É inexplicável que nenhum deles tenha notado que as promessas das linhas 18-Bronze e 20-Rosa seguem em aberto dois meses depois de terem sido feitas.