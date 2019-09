Alaíde demite secretária de Política para Mulheres

Raphael Rocha

05/09/2019



A prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), exonerou Laura Micaela Demarchi do cargo de secretária de Políticas Públicas para Mulheres. O desligamento ocorreu na quarta-feira.

O Diário apurou que a saída de Laura da administração se deu por desavenças com a emedebista. Oficialmente, o governo não detalhou os motivos da demissão.

“A Prefeitura de Mauá confirma que Laura Micaela Demarchi foi exonerada do cargo de secretária de Políticas Públicas para Mulheres nesta quarta-feira. A administração estuda uma nova composição para a pasta”, informou o governo, por nota.

Laura é mulher do vereador Rafael Demarchi (PRB), de São Bernardo, e tem relação de proximidade com uma das filhas de Alaíde, a ex-deputada estadual Vanessa Damo. Nas demais passagens de Alaíde pela Prefeitura – interinamente, em decorrência da prisão do então titular Atila Jacomussi (PSB) –, Laura também ocupou vaga no primeiro escalão.

É a segunda baixa no governo em uma semana. Antes, Paulo Barthasar, então titular de Relações Institucionais. Sua demissão aconteceu depois que ele fez comentário jocoso sobre a situação jurídica dos vereadores.