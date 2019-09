Obituário - 5 de setembro de 2019

Ademir Medici

05/09/2019



Quinta-feira, 5 de setembro de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 2 de setembro

Roseli Cybilla Grunenberg, 55. Natural de São Bernardo. Residia no Clube de Campo ABC, em Santo André. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Santo André, terça-feira, dia 3 de setembro

Yara Baptista Reis, 81. Natural de Jacareí (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Teodoro Barreto, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severino Francisco Xavier, 70. Natural de Arara (PB). Residia na Chácara Ceres, em Suzano (SP). Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Suzano (SP).

Diene da Silva, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raquel Pires, 34. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucas Coelho Rodrigues, 24. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, 4 de setembro

Domingos Rogante Neto, 75. Natural de Matão (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Santos Mechelini, 94. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides

Nilza Grotti Quintini, 89. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Teresinha Longo Ferrari, 75. Natural de Descalvado (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Carlos Copeinsk, 67. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Damasio, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

José Antonio Caruso, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

São Caetano, domingo, dia 1º de setembro

Elisabete Funari, 87. Natural de Santo André. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Josimar Moura, 54. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério Parque das Flores.



São Caetano, segunda-feira, dia 2 de setembro

Josefa Andrade da Silva, 81. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.

Alcides Ferre Fernandes Navarro, 74. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Hidalgo Jacon, 74. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, terça-feira, dia 3 de setembro

Lúcia Pardo Marcato, 70. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 3. Cemitério das Lágrimas.

Hosep Kamchian, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Penha de França, em São Paulo (SP). Dia 3, em Santo André. Cemitério Parque dos Pinheiros, em Guarulhos (SP).



M A U Á

Eleuterio Santana, 78. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo (SP). Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.

Maria Helena Silva da Silva, 60. Natural de Santa Luzia (MA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Maracaçumé (MA).