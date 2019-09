Beatles para crianças se apresenta em Diadema

Miriam Gimenes



06/09/2019 | 07:45



Quem disse que só os adultos gostam de rock? Os pequenos também se divertem com este gênero musical. Prova disso é que a banda The Beatles Memory, referência quando o assunto é tributo ao quarteto de maior sucesso de todos os tempos, preparou o show Beatles For Kids, que será apresentado domingo, às 15h, no Shopping Praça da Moça (Rua Manoel da Nóbrega, 712), em Diadema.

Cada músico da superprodução, que já realizou mais de 3.0000 apresentações, interpreta um dos elementos da banda original, incorporando as características de John Lennon (Jean Carlo Szepilovski), Paul McCartney (Dingo Santana), George Harrison (Ricardo Rosa) e Ringo Starr (Jefferson Ricardo). Eles não só cantam os sucessos dos Beatles, entre eles I Want to Hold Your Hand, Help, All My Loving, Something, como também chamam a criançada para o palco. Gratuito.