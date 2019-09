Ribeirão Pires fará oficinas de escrita criativa e quadrinhos

Miriam Gimenes



06/09/2019 | 07:44



A Prefeitura de Ribeirão Pires está com as inscrições abertas para as oficinas Escrita Criativa – Como Escrever seu Livro e Revelando o Patrimônio Histórico em Quadrinhos. Os interessados em participar têm até o dia 20 para se inscrever no site da Prefeitura (www.ribeiraopires.sp.gov.br). As vagas são limitadas e as atividades serão realizadas no CEH (Centro de Exposições e História) Ricardo Nardelli (Rua Miguel Prisco, 286), no Centro.

A oficina de Escrita Criativa será ministrada nos dias 25, 26 e 27, das 18h às 21h, pelo professor e escritor Reynaldo Bessa. Ele ajudará os participantes a aprofundar conhecimentos relacionados a estrutura do texto, narrativa, entre outros aspectos.

Já nos dias 26 e 27, das 13h às 17h30, a cartunista e artista visual Magô Pool realizará a atividade de quadrinhos, que conta com 30 vagas. As oficinas são gratuitas.