Sesc recebe programação especial de jazz

Miriam Gimenes



06/09/2019 | 07:43



O jazz toma conta do Sesc Santo André este mês. Com programação especial, a unidade terá diversas apresentações voltadas para o gênero musical, a começar pela cantora Ithamara Koorax, considerada uma das grandes vozes do jazz pela revista DownBeat, que estará no teatro amanhã, às 20h, para o lançamento de seu 25º disco, All Around The World.

Acompanhada por seu quarteto, Ithamara, que já gravou dez temas para trilhas sonoras da Globo, irá também comemorar os 60 anos da bossa nova, relembrando suas colaborações com os maiores expoentes do estilo: Tom Jobim, Luiz Bonfá, João Gilberto, Marcos Valle, Dom Um Romão e João Donato.

No sábado seguinte, também no teatro, às 20h, será a vez de Donatinho fazer o Tributo a Herbie Hancock, junto com Thomas Harres (bateria), Zé Ruivo (teclado), Lucas Martins (baixo) e Carlos Portugal (guitarra).

O show é baseado na fase dos anos 1970 e 1980 de Herbie Hancock, considerado um dos mestres do jazz, tocando clássicos como Chameleon, Butterfly e versões desconhecidas para Cantaloupe Island e Watermelon Man.

Os ingressos custam de R$ 9 a R$ 30 e podem ser comprados no local ou no site www.sescsp.org.br, onde também está a programação do evento.