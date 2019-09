6 dicas essenciais para dirigir em dias chuvosos

Da Redação



05/09/2019 | 15:18

Dias chuvosos costumam oferecer condições mais difíceis de direção e aumentam o risco de acidentes. Por esse motivo, é fundamental tomar cuidados especiais e redobrar a atenção. Pensando nisso, o Garagem360 e o Detran-SP separaram algumas dicas para dirigir em dias chuvosos.

6 dicas para dirigir em dias chuvosos

Limpador de para-brisa

Assim que a chuva começar, a primeira ação é ligar o limpador de para-brisa. A dica é ajustar a velocidade do limpador de acordo com a intensidade da chuva.

Esse equipamento é essencial para melhorar a visibilidade, por isso, é importante sempre verificar a condição das borrachas. Um limpador de para-brisa com a borracha desgastada pode prejudicar a visibilidade, aumentando o risco de acidente.

Manter a distância

Outra postura fundamental é manter a distância. Se mesmo em dias ensolarados a distância do veículo à frente é importante, em dias de chuva ou tempestade é fundamental, já que a pista tende a ficar escorregadia.

Caso a chuva esteja muito forte e o motorista fique sem nenhuma visibilidade, é indicado parar em um local seguro e aguardar a chuva diminuir.

Vidros embaçados

Em dia chuva, com os vidros fechados, a tendência é o para-brisa embaçar e piorar a visibilidade. Para desembaçar, quem tem ar condicionado deve acionar o botão do desembaçador, colocar a ventilação no máximo na direção do para-brisa e acionar a passagem de ar externo. O ar quente também serve para desembaçar.

Farol baixo

Manter o farol baixo ligado melhora a visualização dos veículos, principalmente se houver neblina. Nestas condições, nunca use farol alto, pois o reflexo da luz vai ofuscar a visão dos demais motoristas.

Além disso, vale lembrar para nunca usar o pisca-alerta com o carro em movimento, pois o motorista de trás pensará que seu veículo está parado.

Aquaplanagem

A aquaplanagem ocorre quando o pneu do veículo perde o contato com o asfalto por causa de uma lâmina de água, provocando o deslizamento do automóvel.

Alguns dos fatores que favorecem o fenômeno são a quantidade de água sobre a pista, a velocidade do veículo e o estado dos pneus.

E, por esse motivo, a melhor forma de prevenir esse acontecimento é sempre trafegar com pneus em bom estado, reduzindo a velocidade em dias de chuva forte.

Se ainda assim o seu carro aquaplanar, mantenha a calma, retire o pé do acelerador, não pise nos freios nem vire a direção até que os pneus voltem a entrar em contato com a pista.

Motos

Para os motociclistas os riscos ao dirigir durante a chuva são ainda maiores, já que a visibilidade fica prejudicada, o que pode dificultar manobras para desviar de eventuais obstáculos na via, como buracos ou objetos.

O ideal é evitar enfrentar a chuva e esperar, em algum local seguro, que ela passe. Se isso não for possível, é imprescindível que o motociclista esteja bem equipado, utilizando capacete com viseira adequada ou óculos de proteção, capa de chuva, jaqueta com proteções, além de luvas e botas.

Outra dica é ter cuidado ao acelerar ou fazer uma curva em cima de uma pintura no asfalto. A tinta diminui a aderência do pneu, então é preciso evitar passar em cima delas quando possível.

15 carros mais econômicos do Brasil

Abaixo, confira quais são os 15 carros mais econômicos do Brasil, segundo o Conpet/Inmetro. Foram considerados os valores a gasolina dos modelos são flex, para equalizar os parâmetros.

Foto: Divulgação 1- Volvo S90 T8 Inscription: 21,3 km/l / 25,6 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 1- Volvo S90 T8 Inscription: 21,3 km/l / 25,6 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 2- BMW Série 5 530E: 20,9 km/l / 21,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 2- BMW Série 5 530E: 20,9 km/l / 21,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 3- Porsche Panamera E-Hybrid 2.9: 17,8 km/l / 25,7 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 3- Porsche Panamera E-Hybrid 2.9: 17,8 km/l / 25,7 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 4- Volvo XC60 T8 Inscription: 19,2 km/l / 20 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 4- Volvo XC60 T8 Inscription: 19,2 km/l / 20 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 5- Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0: 16,4 km/l / 22,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 5- Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0: 16,4 km/l / 22,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 6- Toyota Prius: 18,9 km/l / 17 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 6- Toyota Prius: 18,9 km/l / 17 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 7- Volvo XC90 T8 Excellence: 16,4 km/l / 16,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 7- Volvo XC90 T8 Excellence: 16,4 km/l / 16,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 8- Ford Fusion Hybrid: 16,8 km/l / 15,1 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 8- Ford Fusion Hybrid: 16,8 km/l / 15,1 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 9- Lexus ES300H: 16,3 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 9- Lexus ES300H: 16,3 km/l / 15,5 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 10- Renault Kwid Intense: 14,9 km/l / 15,6 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 10- Renault Kwid Intense: 14,9 km/l / 15,6 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 11- Volkswagen Up Move TSI: 14,3 km/l / 16,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 11- Volkswagen Up Move TSI: 14,3 km/l / 16,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 12- Lexus CT200H: 15,7 km/l / 14,2 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 12- Lexus CT200H: 15,7 km/l / 14,2 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 13- Fiat Mobi Drive GSR: 14 km/l / 15,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 13- Fiat Mobi Drive GSR: 14 km/l / 15,9 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 14- Fiat Mobi Drive manual: 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 14- Fiat Mobi Drive manual: 13,7 km/l / 16,1 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 15- Volkswagen Up Move MSI: 14,2 km/l / 15,3 km/l (cidade/estrada) Foto: Divulgação 15- Volkswagen Up Move MSI: 14,2 km/l / 15,3 km/l (cidade/estrada)