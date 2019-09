Irmão de Michel Teló, Teo Teló, e youtuber Gabi Luthai realizam festa elegante de noivado

05/09/2019 | 15:10



Gabi Luthai e Teo Teló, irmão de Michel Teló, realizaram na última segunda-feira, dia 2, sua festa intimista, mas bem elegante, de noivado! Os dois ficaram noivos em 16 de março deste ano, nas ilhas Maldivas, mas decidiram realizar a festa apenas agora que voltaram definitivamente pro Brasil, após uma temporada de viagens pelo mundo.

Gabi apostou em um vestido off white e curto de muita renda e pérolas. Já na cabeça, optou pela tiara da moda, mais grossa, dourada e também cheia de pérolas e muito brilho, e a make mais neutra para dar um destaque maior ao look.

O local escolhido foi o Cena Jockey, o espaço de eventos do Jockey Clube de São Paulo, que oferece uma vista completa da cidade e muito charme. A decoração contou com muitas flores rosas e brancas. Gabi chocou seus seguidores com a extravagância da data: Se o noivado foi assim, imagina o casamento!, brincou.

Além de alguns amigos, quem também marcou presença foram os pais do casal e os irmãos Teló, Teófilo e Michel, com suas respectivas esposas, Eva Teló e Tatá Fersoza.