Twitter: você sabe proteger sua conta corretamente?

05/09/2019 | 14:48

Neste final de semana, Jack Dorsey, CEO do Twitter, teve sua conta invadida na rede social por um grupo de cibercriminosos. O ataque foi executado por um ataque de SIM swap, possibilitado por meio de uma vulnerabilidade no sistema de autenticação da vítima. Os hackers, conhecidos como Chuckling Squad, aproveitaram o acesso indevido para espalhar mensagens ofensivas usando um serviço comprado pelo próprio aplicativo em 2010 — o Cloudhopper, que permite que tuítes sejam postados apenas enviando mensagens de texto para um número específico.

Esse tipo de incidente destaca que todos estão propensos a sofrerem ciberataques. Por isso, a Kaspersky listou três dicas para garantir que sua conta do Twitter esteja protegida. Confira!

1. Use autenticação de dois fatores

Por meio dessa ferramenta, é possível adicionar uma camada a mais de segurança em contas online. Isso porque, em vez de apenas digitar a senha, também é necessário confirmar a identidade por meio de um código enviado para o celular do titular da conta – garantindo que apenas ele tenha acesso.

Aqui, vale dar preferência aos sistemas que geram códigos via aplicativo (como o Google Authenticator), evitando o recebimento via SMS. Para contas com um grande volume de ataques é ainda sugerido o uso de um número virtual, pois estes não estão vulneráveis a ataques de SIM swap.

2. Senhas fortes

Para criar uma senha segura, use combinações extensas e distintas, com números, letras e símbolos. Não utilize a mesma combinação em várias redes sociais e tenha uma solução de segurança para proteger seus códigos de acesso.

3. Não clique em links duvidosos ou enviados por estranhos

Ao usar o Twitter e outras redes sociais, esteja sempre alerta para links suspeitos, especialmente recebidos por DMs. Se você não sabe o que é, não clique, mesmo que tenha sido enviado por algum amigo ou conhecido.

Caso tenha clicado em um link suspeito ou sua conta tenha sido invadida por qualquer outro motivo, altere sua senha o mais rápido possível. Basta digitar as opções de configuração e clicar em “Senha”. Para se ter uma ideia, somente no primeiro trimestre de 2019, a tecnologia antiphishing da Kaspersky evitou 111.832.308 tentativas de direcionar os usuários para sites fraudulentos. Isso representa um aumento de 24% em comparação com o número do primeiro trimestre de 2018, que foi de 90.245.060 tentativas.

