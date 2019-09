Com 3 retornos, técnico esboça time do Guarani para enfrentar Oeste pela Série B

05/09/2019 | 14:19



Pela primeira vez nesta semana, o técnico Thiago Carpini indicou uma possível escalação do Guarani para o duelo deste sábado, diante do Oeste, no estádio Brinco de Ouro, às 16h30, válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Poupados da primeira atividade com bola após a reapresentação aos treinamentos, o zagueiro Luiz Gustavo, o lateral-esquerdo Thallyson e o meia Bady trabalharam normalmente com o elenco e ficam à disposição.

O treinador interino esboçou a escalação com dez jogadores em campo: Klever; Bruno Souza, Bruno Lima, Luiz Gustavo e Thallyson; Ricardinho, Igor Henrique, Arthur Rezende e Bady; Davó.

A única indefinição fica por conta do substituto do meia-atacante Marquinhos, desfalque garantido pelos próximos 15 dias, em virtude de lesão na coxa direita. Já o volante Deivid, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é baixa certa para sábado.

A tendência é que Carpini ganhe outras opções para o compromisso frente o Oeste. O volante Felipe Guedes e o centroavante Nando, oficializados como reforços na última semana, estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e devem ser relacionados.

PROMOÇÃO - Para atrair o maior número possível de torcedores ao estádio, a diretoria do Guarani está promovendo uma promoção de ingressos para o jogo deste sábado. Mesmo com o tobogã do Brinco de Ouro fechado por redução de custo, o torcedor que comprarem bilhetes usando a camisa do clube paga meia-entrada.

Os valores são de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) para tobogã inferior, cabeceira, vitalícia e setor visitantes, além de benefícios no programa Sócio Campeão, como levar um acompanhante gratuitamente.