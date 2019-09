Compare os retratos do primeiro dia de aula da princesa Charlotte e do príncipe George!

05/09/2019 | 14:10



O Palácio de Kensington ama uma tradição e, nesta quinta-feira, dia 5, divulgou o retrato oficial do primeiro dia de aula da princesa Charlotte! Antes de ir para a sua instituição de ensino, a menina posou com o irmão, príncipe George, em frente à mansão da família. Na legenda, os papais Kate Middleton e príncipe William mandaram um recado para os cidadãos do Reino Unido e todos os que acompanham a Família Real Britânica:

O duque e a duquesa de Cambridge estão muito felizes em compartilhar uma fotografia do príncipe George e da princesa Charlotte no palácio de Kensington nesta manhã. A foto foi tirada pouco antes de Suas Altezas Reais partirem para Thomas Battersea [escola].

Além da fofura do clique, os internautas também ficaram nostálgicos e decidiram rever o retrato do primeiro dia de aula do príncipe George, em setembro de 2017. A foto dele foi um pouco diferente da de Charlotte, já que na imagem ele aparece de mãos dadas com o pai, o príncipe William. A única semelhança é o fato da foto também ter sido feita em frente ao Palácio de Kensington.

E aí, de qual você gostou mais?

Look da princesa

E é claro que teríamos detalhes sobre o uniforme da princesa Charlotte, né? De acordo com o site norte-americano People, a pequena fez sua estreia na escola com um vestido azul marinho sob uma blusa branca coberta por um suéter também azul marinho, com o logotipo da escola em vermelho. Ela completou o visual com meias brancas e seus sapatos Mary Jane da marca Amaia. Ela também adicionou um toque pessoal à sua mochila: um chaveiro de lantejoulas de unicórnio! Fofa!

À medida que o tempo ficar mais frio, a princesa Charlotte poderá usar uma meia-calça vermelha com um vestido azul marinho com uma gola alta vermelha, combinando o look com um cardigã ou jaqueta. Ainda existe a opção de comprar calças impermeáveis para viagens de aventura pela floresta.

Os alunos da Thomas Battersea também têm um uniforme esportivo para a aula de ginástica - que consiste em uma camiseta combinada com calça de moletom azul marinho ou shorts com uma camiseta com o nome da escola. Quando os alunos conhecerem suas casas, poderão usar uma camiseta colorida para as aulas de ginástica.

Na escola, os estudantes são divididos em quatro casas (como se estivéssemos em Harry Potter): Lawrence House tem a cor amarela; Becket House tem a cor azul; Hardy House tem a cor verde e More House tem a cor vermelha. Na obra fictícia de J.K. Rowling, os alunos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts também são selecionados e distribuídos em quatro casas: Grifinória (vermelho), Sonserina (verde), Lufa-Lufa (amarelo) e Corvinal (azul). Será que a autora de inspirou nessa tradição britânica para a sua história?

Por fim, nas aulas de dança, as alunas devem usar seu uniforme esportivo com sapatilhas de balé e meias de balé rosa.

Para o seu primeiro dia de aula, Kate Middleton fez um rabo de cavalo simples em Charlotte, usando uma chuchinha com um detalhe do símbolo da Marinha.

Timidez

Apesar de não terem feito birra em seus primeiros dias de aula, tanto Charlotte quanto George tiveram uma atitude em comum. Os irmãos estavam bem tímidos - e talvez um pouquinho nervosos - no grande dia, e por instinto se esconderam atrás dos pais, Kate e William.

Por que Kate não estava junto com George em seu primeiro dia?

Como você pode ver nos vídeos acima, a mamãe Kate Middleton não estava com o filho, George, em seu primeiro dia de aula. O motivo? É bem simples e compreensível: na época, a duquesa de Cambridge estava grávida do terceiro filho, príncipe Louis, e sofrendo com a hiperêmese gravídica, uma doença que causa uma forte náusea, dentre outros sintomas, durante a gestação.

Infelizmente, a duquesa de Cambridge permanece mal e não poderá acompanhar o príncipe George em seu primeiro dia de escola. O duque de Cambridge deixará o príncipe George esta manhã como planejado, afirmou um representante do Palácio, na época.