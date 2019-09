Maranhão mantém ambiente amigável para investimentos, diz Flávio Dino

05/09/2019 | 14:05



O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou nesta quinta-feira, 5, que o Estado mantém um "ambiente institucional amigável" para os investimentos, com respeito às leis. A uma plateia de empresários presentes em evento em Brasília, ele ainda brincou: "La garantia soy yo (a garantia sou eu)."

Dino destacou ainda o fato de o Maranhão ter importância estratégica na distribuição de produtos no Brasil. "Quem pensa em logística para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pensa neste complexo portuário", citou. "Temos em São Luís o complexo portuário. Tem o porto público, de Itaqui, e dois privados, um da Vale, e outro da Alcoa."

O governador citou ainda a ferrovia Norte-Sul, a ferrovia Carajás e a ferrovia do Nordeste como atrativos para quem deseja fazer negócios no Maranhão. "Temos ainda vocação instalada, em pleno desenvolvimento, atinente ao crescimento da produção de alimentos. A cada ano temos produção mais vigorosa neste território", acrescentou.

Dino destacou também que o esforço para mais investimentos no Estado é permanente. Segundo ele, um dos objetivos é conjugar a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. "Sem mercado interno vigoroso não existe desenvolvimento sustentável no Brasil", disse.

O governador participou nesta quinta-feira da conferência "Agenda do Brasil para Crescimento Econômico e Desenvolvimento", promovida pelo Council of the Americas (COA), em Brasília.