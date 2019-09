Qual é a altura mínima das principais atrações do SeaWorld

Paulo Basso Jr.



Cada vez menos focado em animais de verdade e de olho em temas ligados à preservação – de modo a se adequar aos anseios sociais –, o SeaWorld, em Orlando, conta com diversos simuladores e montanhas-russas que remetem á vida selvagem. Alguns deles têm limitação de altura. Veja quais são as medidas exigidas nas principais atrações do parque.

Altura mínima nas principais atrações do SeaWorld

Mako

Com 61 metros de altura e capaz de atingir 118 km/h de velocidade, a Mako é a montanha-russa mais alta e mais rápida de Orlando. A atração tem como objetivo simular os movimentos da espécie de tubarão mako, uma das mais rápidas do mundo.

Altura mínima: 1,38 metro

Manta

Nesta montanha-russa, todo mundo “voa” de barriga para baixo, como se estivesse nadando com uma arraia. Há descidas, inversões, loopings e curvas maravilhosas.

Altura mínima: 1,38 metro

Infinity Falls

A aventura começa calminha, passando por um ambiente que lembra uma floresta por onde serpenteia um rio. Aos poucos, porém, quedas e curvas começam a agitar o passeio de barco, até que chega a grande (e esperada) descida.

Altura mínima: 1,07 metro

Kraken

O percurso desta montanha-russa simula uma jornada ao fundo do mar, habitado por monstros marinhos. Ela chega a 45 metros de altura, tem sete loopings e alcança 105 km/h.

Altura mínima: 1,38 metro

Antarctica: Empire of the Penguin

Você segue em carrinhos rumo a projeções que contam a jornada de um pinguim. No final, é possível caminhar por uma colônia com cerca de 300 pinguins de cinco espécies.

Altura mínima: livre

Turtle Trek

Em um teatro em forma de cúpula, um filme 3D projetado em 360° mostra a trajetória de uma tartaruga marinha do nascimento à vida adulta.

Altura mínima: livre

Journey to Atlantis

Típica atração do barquinho que navega tranquilamente até despencar e molhar a galera. É antiga, mas ainda forma muitas filas.

Altura mínima: 1,07 metro