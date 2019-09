Cade aprova aquisição pelo BTG Pactual de ações da Ourinvest DTVM

05/09/2019 | 12:53



A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de aquisição de participação societária envolvendo o Banco BTG Pactual S.A. e Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O despacho pela aprovação está publicado na edição desta quinta-feira, 5, do Diário Oficial da União.

Segundo informações disponibilizadas pelo Cade, a operação refere-se à aquisição, pelo BTG Pactual, de 80% das ações ordinárias e preferenciais da Ourinvest DTVM, atualmente detidas apenas por pessoas físicas. A proposta também será notificada ao Banco Central.

De acordo com o parecer da superintendência do Cade, as partes envolvidas na operação acreditam que a transação permitirá ao BTG Pactual a expansão da sua plataforma digital e, à Ourinvest DTVM melhorar e incrementar sua oferta de serviços a partir do acesso de seus clientes à plataforma digital desenvolvida pelo BTG Pactual, com extenso portfólio de produtos.