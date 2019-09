EUA arrasam Japão com vitória por 53 pontos de vantagem; Grécia vence e avança

05/09/2019 | 12:53



A seleção dos Estados Unidos terminou de forma arrasadora a primeira fase do Mundial de Basquete Masculino, que está sendo realizado na China. Nesta quinta-feira, em Xangai, pelo Grupo E, o time norte-americano, formado por jogadores que atuam na NBA, não tomaram conhecimento do Japão e venceram por 98 a 45, com um diferença maior (53 pontos) que a pontuação feita pelos asiáticos.

Com os triunfos anteriores sobre República Checa e Turquia, os Estados Unidos fecharam a primeira fase na primeira colocação da chave, com 100% de aproveitamento, e agora terão a companhia de Brasil e Grécia, além dos checos, na próxima etapa da competição. Pelo Grupo K, em Shenzhen, enfrentarão os gregos neste sábado e os brasileiros na segunda-feira.

Em quadra, mesmo sem os lesionados Jayson Tatum e Marcus Smart, ambos do Boston Celtics, o time comandado pelo técnico Gregg Popovich foi soberano em quadra. Logo de cara, abriu 14 a 0 e foi só aumentando a vantagem ao longo da partida. Todos os 10 jogadores da equipe marcaram pontos, sendo que o cestinha foi Jaylen Brown com 20, além de sete rebotes. Kemba Walker, com 15 pontos e oito assistências, e Harrison Barnes, com 14 pontos e oito rebotes, também se destacaram.

Para avançar no Mundial como segundo colocado do Grupo F, atrás somente do Brasil, a Grécia contou com uma grande atuação de seu maior nome para derrotar a Nova Zelândia por 103 a 97, em Nanjing. O pivô Giannis Antetokounmpo, melhor jogador da última temporada da NBA, brilhou nos 30 minutos em que esteve em quadra com 24 pontos, 10 rebotes, seis assistências e dois roubos de bola.

"Este foi um jogo duro para nós porque perdemos anteriormente para o Brasil. Tínhamos que vencer. A Nova Zelândia é um time perigoso como puderam ver. Tivemos que ficar focados por 40 minutos, lutamos bastante e pudemos controlar os rebotes", disse Thanasis Skourtopoulos, treinador da seleção grega.

VAGA OLÍMPICA - A derrota da Nova Zelândia definiu nesta quinta-feira a primeira vaga em quadra para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Além do Japão, por ser o país-sede, a Austrália se garantiu por ser a melhor seleção da Oceania no Mundial. Pelo Grupo H, os australianos passaram de forma invicta à segunda fase ao derrotarem a Lituânia por 87 a 82, em Dongguan.

No Grupo G, em Shenzhen, a liderança ficou com a França, que bateu com facilidade a República Dominicana por 90 a 56. No outro jogo da chave, entre países eliminados, a Alemanha ganhou da Jordânia por 96 a 62.