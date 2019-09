Conheça quais sedãs depreciaram menos no primeiro semestre

Beatriz Ceschim



Na busca por um automóvel, alguns consumidores presam por conforto e espaço. Por isso os sedãs acabam sendo procurados, já que oferecem mais espaço e comodidade. Para os compradores que buscam por um três volumes, a KBB Brasil, site de precificação de veículos novos e usados, analisou quais modelos depreciaram menos e quais automóveis desvalorizaram mais no início do ano.

O estudo foi baseado em veículos com ano/modelo 2019, vendidos como 0KM entre janeiro e junho, e que já possuíam ofertas no mercado de seminovos no mês de janeiro. De acordo com a pesquisa, o Volkswagen Virtus lidera o topo do ranking com a menor depreciação. O modelo perdeu 3,57% em preço, seguido pelo Toyota Yaris Sedan que teve seu valor diminuído em 3,62%. Já a marca norte-americana Ford conta com os veículos mais desvalorizados no semestre. O Ford Ka e o Focus Fastback depreciam 15,91% e 17,76%, respectivamente.

Quais sedãs depreciaram menos

Na lista, confira os modelos de sedãs que menos depreciaram e os mais desvalorizados.

MARCA/MODELO Depreciação: Jan/19 a Jun/19 Volkswagen Virtus -3,57% Toyota Yaris Sedan -3,62% Mercedes-Benz Classe C -4,17% BMW M5 -4,41% Mercedes-Benz S560 -4,59% Jaguar XF -5,03% Volvo V60 -5,29% Toyota Etios Sedan -5,66% Caoa Chery Arrizo5 -5,80% Hyundai HB20S -6,01% Toyota Corolla -6,09% Honda City -6,78% Honda Civic -6,93% Mercedes-Benz Classe E -7,03% Volkswagen Voyage -8,23% Fiat Cronos -8,94% Nissan Versa -8,99% Renault Logan -9,84% Chevrolet Cruze -9,92% Kia Cerato -10,43% Chevrolet Cobalt -11,10% Chevrolet Prisma -11,14% Citroen C4 Lounge -11,23% Mitsubishi Lancer -11,78% Nissan Sentra -12,04% Fiat Grand Siena -14,35% Ford Ka Sedan -15,91% Ford Focus Fastback -17,76%

Veja também os 10 sedãs grandes mais vendidos no mundo em 2018.

Foto: Divulgação 1- Mercedes-Benz Classe E: 214.625 unidades Foto: Divulgação 1- Mercedes-Benz Classe E: 214.625 unidades Foto: Divulgação 1- Mercedes-Benz Classe E: 214.625 unidades Foto: Divulgação 2- BMW Série 5: 186.445 unidades Foto: Divulgação 2- BMW Série 5: 186.445 unidades Foto: Divulgação 2- BMW Série 5: 186.445 unidades Foto: Divulgação 3- Audi A6: 126.551 unidades Foto: Divulgação 3- Audi A6: 126.551 unidades Foto: Divulgação 3- Audi A6: 126.551 unidades Foto: Divulgação 4- Skoda Superb: 71.366 unidades Foto: Divulgação 4- Skoda Superb: 71.366 unidades Foto: Divulgação 4- Skoda Superb: 71.366 unidades Foto: Divulgação 5- Hyundai Grandeur: 58.473 unidades Foto: Divulgação 5- Hyundai Grandeur: 58.473 unidades Foto: Divulgação 5- Hyundai Grandeur: 58.473 unidades Foto: Divulgação 6- Cadillac XTS: 42.889 unidades Foto: Divulgação 6- Cadillac XTS: 42.889 unidades Foto: Divulgação 6- Cadillac XTS: 42.889 unidades Foto: Divulgação 7- Chevrolet Impala: 33.654 unidades Foto: Divulgação 7- Chevrolet Impala: 33.654 unidades Foto: Divulgação 7- Chevrolet Impala: 33.654 unidades Foto: Divulgação 8- Ford Taurus: 32.256 unidades Foto: Divulgação 8- Ford Taurus: 32.256 unidades Foto: Divulgação 8- Ford Taurus: 32.256 unidades Foto: Divulgação 9- Toyota Crown: 31.991 unidades Foto: Divulgação 9- Toyota Crown: 31.991 unidades Foto: Divulgação 9- Toyota Crown: 31.991 unidades Foto: Divulgação 10- Cadillac ATS-L: 30.223 unidades Foto: Divulgação 10- Cadillac ATS-L: 30.223 unidades Foto: Divulgação 10- Cadillac ATS-L: 30.223 unidades