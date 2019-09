Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Gilberto Gil prestigiam lançamento em Salvador

05/09/2019 | 12:11



A noite da última quarta-feira, dia 4, foi de alegria para alguns famosos, como Ivete Sangalo, que marcou presença no lançamento do CD Obatalá ? Uma Homenagem a Mãe Carmen. A produção contém 19 faixas e conta com a participação da própria Ivete e muitos outros cantores.

Acompanhada do marido, Daniel Cady, a cantora encantou com um look todo branco. Na ocasião, ela declarou:

Eu venho aqui reverenciar e agradecer as grandes oportunidades que me deram na minha carreira como cantora.

Além disso, também trocou algumas palavras com a homenageada, Mãe Carmen.

Regina Casé também estava presente e aproveitou o encontro para posar com Ivete.

Por que eu amo a Bahia? Por que eu amo a Ivete Sangalo? Onde e com quem eu andaria descalça pela rua de madrugada e sentaria na escadaria da igreja do Carmo pra conversar sobre como a noite foi linda! Amo muito esse lugar e amo muito quando a gente se junta, amiga!, escreveu na legenda do clique, que foi postado em suas redes sociais.

Quem também trocou algumas palavras com Mãe Carmen foi Daniela Mercury! Assim como Ivete, ela colaborou em uma das faixas do CD.

E Gilberto Gil não deixou de comparecer ao evento! Além dele, Obatalá ? Uma Homenagem a Mãe Carmen tem a participação de Alcione, Gal Costa, Zeca Pagodinho, Nelson Rufino, Carlinhos Brown, Lazzo Matumbi, Marisa Monte, Jorge Ben Jor, Margareth Menezes, Márcia Short e Mateus Aleluia. Só nomes de peso, hein?