Ex-banheira do Gugu, Luiza Ambiel revela crush em pai de Anitta: - A gente tem se falado

05/09/2019 | 12:11



Novo casal? Luiza Ambiel, que participava do quadro Banheira do Gugu, do programa Domingo Legal, nos anos 1990, revelou em seus Stories do Instagram que tem um crush em Mauro Machado, o pai de Anitta. Na rede social, Luiza conta que tem conversado com Painitto, como ele é conhecido, para que os dois façam um vídeo juntos em seu canal no YouTube - que relembra o famoso quadro da brincadeira na banheira, é claro.

- Eu estou para contar uma fofoca para vocês já faz dias, eu esqueço. Mas de hoje não passa! Que é do Painitto, sabe? O pai da Anitta. A gente tem se falado pelo Zap Zap e ele usou uma expressão bem legal ao meu respeito, gostei muito. A gente tava falando sobre ele vir gravar a banheira comigo e tal, e ele disse Luiza, impressionante, você é energia pura! Gente, achei bonitinho demais isso. Acho que ele resumiu bem. Eu gosto, eu me sinto assim, entregou Luiza.

Momentos depois, a artista expõe uma conversa com Painitto nos Stories, onde ela o chama de Meu amor e os dois trocam figurinhas de crush, tudo na maior intimidade. E aí, será que esses dois vão levar esse flerte todo para frente?