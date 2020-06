Dia Mundial do Meio Ambiente: 6 perfis para seguir e se informar sobre conservação da natureza

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/06/2020 | 16:18



A conservação da natureza é um tema que tem gerado engajamento na internet. “O mundo está em constante transformação. A forma de comunicar mudou e a preocupação e a necessidade de pensar sustentabilidade também. Por isso, ter comunicadores, embasados na ciência e que usam essas ferramentas, é essencial para a conservação do meio ambiente”, afirma Ronaldo Christofoletti, professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

O professor, que é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, ainda reforça a importância do uso de informação embasada, principalmente em divulgações nas redes sociais. “Essa nova comunicação pode trazer bons resultados na prática se realizada com base na ciência de qualidade. É também um novo meio de fazer o conhecimento chegar até a sociedade”, afirma. E alerta: “com tanta fake news, é cada vez mais importante analisar a origem da informação e usar os meios para a comunicação visando a melhoria da qualidade de vida e da sociedade”.

Para seguir, inspirar e repensar hábitos visando a sobrevivência do planeta, a Rede de Especialistas de Conservação da Natureza destacou sete perfis inspiradores no Instagram que você deveria seguir. Confira!

A conta oficial no Instagram da ONU Meio Ambiente no Brasil traz informações e dados sobre diferentes temas ligados à conservação. O perfil ainda divulga eventos ligados ao meio ambiente e possui um link direto para a página da instituição, com reportagens sobre o tema.

Criado pela oceanógrafa Mariana Thévenin, o perfil é também um projeto que pretende divulgar informações científicas de maneira descomplicada, popularizando o conhecimento. A ideia é aproximar as pessoas dos oceanos e incentivar uma reflexão sobre a importância da sustentabilidade e da conservação. A conta ainda traz pesquisas sobre o tema.

A influenciadora decidiu, em 2014, que tentaria viver sem produzir lixo. A iniciativa resultou em um blog e um perfil no Instagram, o @umavidasemlixo. As postagens de Cristal trazem dicas sobre como evitar o desperdício e a produção de resíduos que não podem ser reciclados ou reaproveitados.

Instituição sem fins lucrativos, a Fundação Grupo Boticário apoia ações de conservação da natureza em todo o Brasil. Na conta oficial no Instagram, é possível conhecer algumas das ações, editais lançados e espécies da fauna e flora do País. Também são divulgadas informações sobre os mais de 11 mil hectares de Mata Atlântica e Cerrado protegidos e conservados por meio de duas reservas naturais mantidas pela instituição: a Reserva Natural Salto Morato (PR) e a Reserva Natural Serra do Tombador (GO).

Fundada pela atriz e apresentadora Maria Paula Fidalgo, a organização sem fins lucrativos trabalha para ampliar a divulgação de temas socioambientais. Com uma linguagem acessível, as postagens no Instagram trazem informações e dados sobre temas ligados ao meio ambiente e ao direito das comunidades indígenas.

A família que ficou conhecida por inúmeras aventuras em alto mar é também defensora da campanha Mares Limpos, uma ação global para combater o lixo nos oceanos. As viagens são registradas no perfil oficial da família, que também traz informações sobre iniciativas de conscientização.